Juventus, duello con il Barcellona per Pogba e Rabiot

© foto di Imago/Image Sport

Doppio duello sul mercato fra Juventus e Barcellona. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, i due club sono pronti a sfidarsi per Paul Pogba e Adrien Rabiot. Per Pogba, visti gli ottimi rapporto con l'agente Mino Raiola, la Juventus sembra in vantaggio, ma tutto passa dall'ingaggio che percepisce il campione del Mondo, 12 milioni più 7-8 di diritti d'immagine. Discorso simile per Rabiot, che ha rifiutato un prolungamento da 7.5 milioni a stagione con il PSG. L'intenzione del francese sembra essere quella di svincolarsi a giugno per poter così chiedere un ingaggio da 10 milioni alla sua prossima squadra.