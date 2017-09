Juventus, duello con il Milan per Pellegri e Jankto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I grandi club si siano già messi in moto per un talento italiano e uno della Repubblica Ceca: Pietro Pellegri (classe 2001, Genoa) e Jakub Jankto (classe 1996, Udinese). Sono soprattutto loro due a riaccendere il duello fra Juventus e Milan del post-mercato e della sessione che verrà all’alba del 2018, spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport. Ma l’Inter è lì, che osserva e che potrebbe tornare in ballo: il fatto è che il numero uno del Genoa Enrico Preziosi non ha gradito quel dietro-front di fine giugno quando i nerazzurri parevano poter chiudere il maxi-affare per Pellegri e Salcedo insieme.