© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo in Champions, Juventus e Ajax sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, i due club sono pronti a darsi battaglia per Reinier Jesus Carvalho, brasiliano classe 2002 del Flamengo e capitano della nazionale Under 17. La Juventus, si legge, l'ha osservato in poù di 30 partite mentre l'Ajax lo segue da oltre un anno. Il problema è il prezzo: Il nodo è il prezzo: clausola da 70 milioni di euro, inflazionata dopo gli acquisti di Vinicius Junior, a 16 anni, per 45 milioni di euro ufficiali (in realtà circa 60 tra commissioni e premi vari) e Rodrygo sempre per la stessa cifra, entrambi da parte dei merengues. La svolta? Può darsi che Reinier, legato da due anni di contratto, non prolunghi il vincolo, e il Flamengo sa che prima o poi dovrà trattare per una cifra più bassa: intorno ai 50 milioni di euro, sperano i brasiliani, oppure lo perderanno gratis nel 2021.