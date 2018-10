Juventus, duello con l'Inter per Savic. C'è anche la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex Fiorentina Stefan Savic, difensore centrale classe 1991 oggi in forza all'Atletico Madrid, potrebbe tornare in serie A. Come riporta AS infatti, il centrale montenegrino sarebbe seguito con attenzione da Juventus, Roma ed Inter, con i nerazzurri pronti a dare battaglia alla Vecchia Signora, che da tempo segue da vicino il difensore dei Colchoneros.