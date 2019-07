Juventus, duello SPAL-Cagliari per il prestito di Pellegrini

© foto di Federico Gaetano

Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999 della Juventus, arrivato pochi giochi fa a Torino nell'affare che ha portato Spinazzola alla Roma, potrebbe lasciare i bianconeri per andare a giocare in prestito con continuità: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Spal starebbe cercando di superare la concorrenza del Cagliari, club che ha già avuto Pellegrini alle proprie dipendenze la scorsa stagione in prestito dalla Roma.