Juventus, Dybala a un bivio: addio o rilancio. E Sarri ha l'idea 4-3-1-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto scrive Tuttosport, Paulo Dybala è ad un bivio. Da una parte le voci di mercato per le quali si deve registrare una sua possibile apertura alla cessione, dall'altra il piano dell'allenatore Sarri per rilanciarlo. L'idea del tecnico infatti sarebbe di passare dal 4-3-3 al 4-3-1-2, così da poter schierare in avanti l'argentino in tandem con Cristiano Ronaldo.