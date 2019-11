Juventus, Dybala: "Abbiamo fatto bene. Grande azione sul secondo gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha commentato ai microfoni di JTV la vittoria in trasferta sul campo dell'Atalanta:

Vittoria pesante questa, tutta argentina…

“Sì è stata una vittoria argentina ma è stata una vittoria di tutta la squadra. Oggi credo che abbiamo fatto tutti bene, dal portiere all’ultimo attaccante. Abbiamo dato il massimo quando contava e negli ultimi minuti abbiamo fatto una partita da grande squadra con grande esperienza. Abbiamo giocato con tranquillità perché sapevamo di poter fare gol in qualsiasi momento e che quello potevo darci la carica per trovare il secondo ed è stato così”.

L’Atalanta è una squadra forte e difficilissima da affrontare, che cosa ha fatto la differenza in questa partita?

"Aldilà del fatto che noi avevamo l’obbligo di uscire per trovare il pareggio, credo che la differenza sia stata quando siamo riusciti a giocare un po’ di più quando avevamo la possibilità. L’Atalanta continuava ad attaccare anche se vinceva 1-0 e questo ha lasciato spazio ai nostri contropiedi ma il secondo gol è arrivato dopo un’azione in cui abbiamo fatto tanti passaggi e Gonzalo ha tirato quasi da dentro l’area piccola quindi è stato un bellissimo gol di squadra”.

In cosa la Juve può migliorare ulteriormente per eccellere?

“Sicuramente dovremo cercare di avere più palleggio che è quello che ci chiede il mister. Sappiamo che in un campo così, con la tifoseria che spinge i loro giocatori, dovevamo essere intelligenti nel capire quando andare avanti. Molte volte siamo rimasti alti senza tornare a difendere che era quello che poteva permetterci di arrivare perché altrimenti eravamo un po’ lontani. La squadra adesso studierà quelli che sono stati gli errori per non farli capitare di nuovo”.