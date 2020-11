Juventus, Dybala aspetta un cenno da Paratici per il rinnovo: se ne riparla nel 2021

Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera in edicola questa mattina, Paulo Dybala da mesi attende un cenno da parte di Paratici per allungare il matrimonio con la Juve. Il problema è che Paulo, determinato a diventare il giocatore meglio pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo, ha sparato altissimo: la bellezza di 15 milioni. Il suo procuratore Jorge Antun, fiducioso, è sbarcato a metà settembre a Torino, convinto di poter formalizzare nel tempo di un amen il prolungamento. Si è fermato 41 giorni, prima di risalire sull’aereo e far ritorno a Buenos Aires: se ne riparlerà nel nuovo anno.