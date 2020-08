Juventus, Dybala chiama per il rinnovo ma il club continua a prendere tempo

Nella giornata di ieri l'agente di Paulo Dybala ha dichiarato apertamente che la volontà del giocatore è quella di restare alla Juventus, con la trattativa per il rinnovo che va avanti senza particolari intoppi. Secondo la Gazzetta dello Sport però, i bianconeri continuano a prendere tempo, anche perché la cessione dell'argentino potrebbe essere l'unica che porterebbe in dote una buona plusvalenza per sistemare i conti bianconeri. La Juve pubblicamente non si è mai sbilanciata in merito, anzi ha ribadito che sarà al centro del progetto tecnico, ma dopo l'eliminazione dalla Champions le cose sembrano essere di nuovo cambiate. I bianconeri continuano comunque a parlare col suo agente proponendo un prolungamento da 12 milioni di euro a stagione, non oltre come invece vorrebbero dall'entourage. Le prossime settimane saranno decisive, con la Vecchia Signora in attesa di capire come muoversi e Dybala che scalpita in attesa di un segnale chiaro. Con la speranza di restare ancora a Torino.