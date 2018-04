Juventus, Dybala chiama Sampaoli: "Voglio titolo e Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino riporta alcune brevi parole - non pubbliche ma confidate agli amici - di Paulo Dybala: "Che giochi tutta la partita o venti minuti, lo farò alla morte. Voglio questo scudetto e il Mondiale". Il ct dell’Argentina è annunciato la prossima settimana in Italia, per fare due chiacchiere con i duellanti, Dybala e Icardi, ma visto che è già atterrato in Europa, chissà non piombi allo stadio, per vedersi la nomination dal vivo.