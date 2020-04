Juventus, Dybala come Del Piero: si tratta per il rinnovo a lungo termine dell'argentino

Paulo Dybala come Alessandro Del Piero, bianconero a vita. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la Juventus e l'argentino stanno trattando il rinnovo di contratto. Se non ci fosse stata la pandemia, il dg Fabio Paratici e l'agente dell'ex Palermo si sarebbero incontrati più volte. Al momento ci si limita ad una serie di messaggi, telefonate e videochiamate per cercare di trovare l'intesa per l'idea comune: prolungare l’accordo, però trattando su cifre ribassate.

L'emergenza legata al Coronavirus porterà ad un'evidente contrazione dei ricavi. Dall’entourage dell’attaccante, sotto questo profilo, non ci sono chiusure a prescindere. Occorrerà calma, ma il nuovo contratto attorno al quale la Juve e Jorge Antun possono incontrarsi comporterebbe il mantenimento dell’ingaggio attuale (di base sono 7 milioni di euro netti), magari a salire nel corso delle stagioni a venire e con i soliti bonus a impreziosire il quadro d’insieme.