Juventus, Dybala: "CR7 ha il posto fisso. Allegri fa scelte dolorose"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala, match winner per la Juventus nella sfida dell'Old Trafford, è tornato sulle scelte di Massimiliano Allegri. "A me non pesava, sono sempre stato tranquillo, ho continuato a lavorare in silenzio, a fare le mie cose come sempre. Adesso che i gol ci sono devo stare tranquillo e continuare così. Cristiano ha il posto fisso, poi siamo in tanti a lottare per una maglia. Dipende dal sistema di gioco, se con uno o due attaccanti, anche per Allegri non è facile. Giocare o meno dipende da me", spiega Tuttosport.