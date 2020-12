Juventus, Dybala e un derby per ritrovare il feeling con Ronaldo e gridare: "Ci sono anche io!"

Paulo Dybala è chiamato a dare sengali di rinascita nella prossima sfida che i bianconeri affronteranno in campionato, una partita che non è come le altre visto che si tratta del derby contro il Torino. Pirlo dovrà fare a meno di Morata squalificato e la Joya avrà la possibilità di tornare a gestire al meglio il feeling con Ronaldo che in passato ha già funzionato alla perfezione ma che quest'anno ancora non si è visto. La Juventus si aspetta un cambio di passo da parte dell'argentino, che ora avrà almeno due partite di campionato per mettere minuti nelle gambe, ritrovare la condizione e dire al mondo bianconero: "Ci sono anche io!".