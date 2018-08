Juventus, Dybala falso nove per liberare Cristiano Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri studia le mosse per permettere a Cristiano Ronaldo di sfruttare al meglio gli ottimi movimenti offensivi visti contro il Chievo Verona. I bianconeri potrebbero passare al 4-3-3 con Mandzukic prima punta e il portoghese spostato sulla sinistra con libera facoltà di accentrarsi per il tiro, ma viste le condizioni ancora da migliorare del croato, l'ultima idea è quella di vedere Dybala falso nove e Douglas Costa sulla destra per permettere a CR7 di agire indisturbato sulla corsia mancina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.