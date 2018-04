Juventus, Dybala: "Felice per le reti arrivate dopo giorni difficili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala, attaccante della Juventus autore di una tripletta nella partita odierna contro il Benevento, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Premium Sport: "Prima di tutto voglio mandare un saluto a mia mamma che sta guardando: è il suo compleanno. Contento perché abbiamo sofferto ma si è vinta una partita complicata, per come si era messa. Sbagliare un rigore può succedere: i portieri si allenano tanto per pararli. Sono contento più per i gol perché non sono giorni facili. Scorie post-Real? Dobbiamo dare merito ad una squadra che l'allenatore fa giocare molto bene a calcio. Non è facile giocare qua. Vedendo al classifica il risultato dovrebbe essere un altro ma sono contento dei tre punti. Ritorno col Real? Siamo uomini che non si arrendono mai e convinti di fare risultato, sennò non andremmo".