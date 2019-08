© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Dybala riflette sul futuro e intanto non si allena nonostante il ritorno in Italia avvenuto nella giornata di ieri. Fino a lunedì è stato dispensato dal presentarsi alla Continassa, un input che gli è arrivato direttamente dal club, atto a permettergli di decidere il proprio futuro con maggiore serenità. Non è detto che la Joya si presenti comunque al centro sportivo per parlare con Sarri, il contatto potrebbe avvenire anche telefonicamente, ma le cose non cambiano: la Juventus non punta più su di lui e hanno un principio di accordo col Manchester United per lo scambio con Lukaku. Adesso sta all'argentino dire sì o no ai Red Devils, con il più grande dubbio che è legato al suo possibile ambientamento alla Premier, campionato che il giocatore non reputa adatto alle proprie caratteristiche. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.