© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le nazionali hanno messo per un attimo in pausa il campionato, ma ovviamente in casa Juventus si cerca di capire come gestire al meglio uno spogliatoio pieno di talenti. Il dilemma più grande, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello tra Dybala e Higuain: amici fuori dal campo, ma rivali sul terreno di gioco per via di una sola maglia disponibile in quella posizione. Ormai le scelte del tecnico bianconero sono chiare: a sinistra Ronaldo non si tocca, a destra c'è Douglas Costa: i due argentini dovranno assolutamente sfidarsi per un posto da titolare in vista di questa nuova stagione.