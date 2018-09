Juventus, Dybala: "Importante la prestazione. CR7 grande professionista"

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna. "Io più che il gol cercavo di giocare come gli altri anni poi il gol arriva solo. Ero più ansioso per cercare di giocare meglio. A Palermo ho fatto il centravanti, qui non è lo stesso perchè ho meno spazio invece lì giocavo sulle ripartenze. Io sono a disposizione del mister, abbiamo tanti giocatori d'attacco di ottimo livello. Cristiano Ronaldo è un grande professionista, lavora tanto in palestra e lo farà anche fuori dal campo. Con tutto quello che ha vinto non fa notare che è più importante di noi. Quando un attaccante non fa gol riceve delle critiche, lo scorso anno avevo cominciato con tanti gol in poche partite. Fisicamente mi sento bene, poi ovviamente la fiducia e la continuità è la cosa più importante per me mettendo più minuti nelle gambe. Sono uno a cui piace tirare da fuori, ho fatto tanti gol lo scorso anno ma avevo giocato di più e in alcune partite come con la Lazio ho fatto gol tirando soltanto una volta. Cristiano tira tanto ma l'importante è vincere. La sfida al Napoli? Non è ancora decisiva, manca ancora tantissimo alla fine".