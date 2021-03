Juventus, Dybala in scadenza nel 2022: la Joya non ha offerte concrete

Paulo Dybala e la Juventus rischiano di vivere questo finale di campionato e la prossima stagione da separati in casa. Come riportato da Sport Mediaset infatti, i rapporti tra il club bianconero e la Joya sarebbero ai minimi termini. L'argentino potrebbe andare quindi in scadenza, anche perché al momento non ci sarebbero club interessati per l'acquisto del cartellino del giocatore in vista della prossima stagione.