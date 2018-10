Juventus, Dybala: "La prima da capitano non si scorda mai"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vista l'assenza di Chiellini, andato in panchina all'ultimo per un problema fisico, il capitano della Juventus nella sfida contro l'Empoli è stato Paulo Dybala che su Twitter ha commentato la prima con la fascia da vero leader: "La prima da capitano non si dimentica mai", ha scritto la Joya che ha postato una foto con Cristiano Ronaldo.