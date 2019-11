© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala, match winner della sfida contro l'Atlético, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il triplice fischio: "Sono contento per il gol, abbiamo dato quello che avevamo. Abbiamo fatto un gran primo tempo, con grande velocità. Non era facile perché loro erano molto chiusi, nella ripresa è stato più difficile, perché loro ci costringevano a buttare palla e a chiuderci, ma abbiamo vinto. La punizione? Scherzando con Pjanic mi diceva di calciarla rasoterra, ma pensando che me l'avrebbero ribattuta ho deciso di calciare alto, e lui mi ha detto che ho fatto bene. L'esultanza è per la mia ragazza, gliel'avevo promessa. Anche a Demiral avevo promesso che sarei andato ad esultare con lui in caso di gol. Difficile restare fuori?Decide il mister, stiamo tutti bene e vogliamo dare il massimo. Higuain ha fatto una partita incredibile contro l'Atalanta e uno doveva stare fuori. Chi sta fuori rispetta la decisione dell'allenatore, da oggi sarà così. Gol alla Maradona? Non esageriamo (ride, ndr). La mia miglior stagione? Due anni fa avevo iniziato molto bene, spero di continuare così. Per me è importante dare il mio contributo, poi se arriva il gol meglio ancora".