© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da El Pais, Paulo Dybala ha parlato del Pallone d'Oro: "Essere accostato è una pressione in più e in questo caso viene da fuori. Da quando ti menzionano come candidato ad arrivare a vincerlo ci passa tanto. Devo lavorare e lottare. Competi con i migliori al mondo e persino con i tuoi compagni di squadra, alcuni fanno 50 gol all'anno e poi non lo vincono. Voglio chiarire però che prima di tutto voglio fare cose importanti alla Juve".