Juventus, Dybala parla da leader e allontana le voci di mercato

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala rompe il silenzio, dopo un lungo periodo in ombra. Lo fa all’indomani dell’uscita di scena della Juventus dalla Champions League, in uno dei momenti più delicati della storia bianconera recente. La Joya accenna tra le righe del suo futuro, forse troppo spesso in discussione negli ultimi mesi. Parla da capitano e dà appuntamento a un’altra stagione in bianconero, spegnendo di fatto ogni chiacchiericcio relativo al suo possibile trasferimento da Torino.

Vero che quest’anno, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il ruolo del numero dieci sia stato probabilmente snaturato, delegato a un lavoro di filtro tra centrocampo e attacco e sempre più lontano dalla porta. Ma forse, con un pizzico di buona volontà in più da parte di tutti, il gioiello juventino potrebbe tornare a brillare. La sua collocazione del futuro prossimo, poi, potrebbe nuovamente variare nel caso in cui Allegri non restasse sulla panchina bianconera la prossima stagione.

Per adesso, una cosa è certa: Paulo è più leader di quanto lo si percepisce dall’esterno. E le ultime parole di un giovanissimo, Paolo Gozzi, la dicono lunga su questo aspetto. “Quando ho scoperto che sarei stato titolare (con la Spal, ndr) ero felicissimo e allo stesso tempo ero un po’ timoroso – ha raccontato il giovane difensore a Juventus TV -. Allegri mi ha dato tanti consigli, così come Barzagli, Bonucci, Dybala e Bernardeschi”. Ecco, il numero 10 bianconero, che parla da capitano, non sembra proprio uno intenzionato ad abbandonare la nave e cercare fortuna altrove.