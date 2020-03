Juventus, Dybala risponde: "Non sono positivo, ma isolamento volontario. No fake news"

Paulo Dybala ha deciso di rompere il silenzio, dopo le speculazioni sull'eventuale positività al Coronavirus sparse ieri sera in Argentina tramite il quotidiano El Nacional: "Buongiorno a tutti, voglio confermare che sto bene e in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messi e spero che stiate bene. No fake news", le parole su Twitter.