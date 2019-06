Juventus, Dybala sacrificabile ma non vale 100 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Paulo Dybala è incerto. La stagione della Joya è stata decisamente complicata, con poche reti messe a segno durante la stagione. Come si legge sul Corriere di Torino l'argentino potrebbe essere sacrificato in estate, ma difficilmente qualcuno potrà mettere sul piatto 100 milioni. Il cartellino dell'ex Palermo negli ultimi 12 mesi si è svalutato in maniera sostanziosa.