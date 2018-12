© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina: "Stiamo facendo molto bene dall'inizio del campionato. Oggi sarà una partita tosta in un ambiente caldo, ma sappiamo come mettere in difficoltà la Fiorentina per portare i tre punti a casa. Ci saranno tanti tifosi, sarà una partita che non finirà mai ma vogliamo far bene. Nuovo ruolo? Sono contento che la squadra vinca e tutti facciano gol. Certo, mi piace segnare, ma in questa posizione cerco di consegnare palla agli attaccanti".