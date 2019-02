Juventus, Dybala si confessa: "Cristiano Ronaldo è come Leo Messi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo come Leo Messi. L'ha detto Paulo Dybala, attaccante della Juventus che è compagno di squadra del portoghese e compagno di nazionale dell'argentino: "Ho avuto la possibilità di giocare con Lionel Messi [nell'Argentina] e ora con Cristiano Ronaldo; non molti di noi hanno avuto questa opportunità. È una cosa positiva, perché puoi sempre imparare dai migliori. CR7 è un ragazzo tranquillo e normale, come tutti noi. Anche se in carriera ha vinto molto, in spogliatoio è sempre molto gentile: ti fa sentire a tuo agio, nonostante la presenza di un giocatore del genere. Lo paragono a Leo Messi, come tutti, e credo che siano due giocatori eccezionali. Come ho detto, impari molto da calciatori e persone come loro, sia in campo che fuori".

Dybala, nella sua intervista a 'UEFA.com', s'è poi a lungo soffermato sull'Atletico Madrid: "Sappiamo già tutto del loro stile di gioco, della tattica di Diego Simeone e di quanto sarà difficile. Per andare in finale e vincere devi battere chiunque si trovi sulla tua strada, e non ci sono mai partite facili. L'Atlético è molto forte in difesa, ma anche in contropiede. Se dietro non stai attento, può farti molto male. Lo stesso vale per noi; conosciamo i nostri punti di forza e loro cercheranno di neutralizzarli. In tutti questi anni alla Juventus, la squadra ha dimostrato le sue potenzialità, che si vedono chiaramente. L'anno prima di arrivare qui, la Juventus aveva già giocato la finale contro il Barcellona. Al mio secondo anno siamo andati di nuovo in finale, mentre l'anno scorso siamo usciti contro il Real Madrid. È inutile guardarsi indietro, dobbiamo guardare avanti. Siamo una grande squadra, con grandi professionisti che hanno accumulato molta esperienza nel corso degli anni. Siamo chiaramente in corsa, ma dobbiamo dimostrarlo in campo".

Infine, Dybala ha voluto omaggiare nel corso della sua intervista l'allenatore Massimiliano Allegri: "Ho imparato molto da lui, soprattutto come lavorare, come essere un professionista modello e come concentrarmi totalmente in allenamento, in modo da sapere che cosa aspettarmi durante la partita. Il mister mi ha aiutato tantissimo. Fin dal primo giorno, anche se ho giocato in diversi ruoli, mi ha sempre dato la libertà di giocare ovunque. Credo che la fiducia sia molto importante ed è bello sentirsi parte di una grande squadra e dei suoi obiettivi".