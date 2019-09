© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Paulo Dybala visto ieri sera al Rigamonti di Brescia è sembrato quasi un Jorginho avanzato. Per come orchestra il gioco offensivo della Juventus è chiaro a tutti come sia impossibile dimenticarlo in panchina. Cristiano Ronaldo tornerà sabato prossimo contro la SPAL e Sarri dovrà essere bravo a trovare la formula giusta per far coesistere la Joya con il portoghese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.