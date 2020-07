Juventus, Dybala simbolo per caso: dalla possibile cessione a un rinnovo ormai vicino

Paulo Dybala è diventato il simbolo del nono scudetto di fila vinto dalla Juventus, anche più di quanto non lo sia Cristiano Ronaldo. Dalla possibile cessione dell'estate scorsa siamo arrivati a quella in corso vissuta alle spalle del campione portoghese e con la firma posta su tante vittorie tra gol e assist. Ieri l'argentino ha vinto il quinto scudetto e il decimo titolo in bianconero e non ha intenzione di fermarsi ora. Vuole tagliare il record di 100 gol con la Vecchia Signora (ora è a 95) e nel contempo anche trovare l'intesa per il rinnovo di contratto e vestire sempre più i panni di Joya juventina, al fianco di Re CR7, ovviamente. A riportarlo è La Stampa.