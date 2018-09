Juventus, Dybala: "Sono l'unico che può imparare da Messi e CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera di questa mattina, riporta alcune dichiarazioni dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala: "Juventus-Napoli? Il mister non ha ancora detto chi farà giocare, non è facile per lui perché tutti possiamo ricoprire qualsiasi ruolo. Vedrà in allenamento e deciderà cosa fare. Meglio col 3-5-2? A volte il mister mi chiede di abbassarmi per fare da raccordo con il centrocampo. Dipende dalle partite: con le squadre che si chiudono molto è difficile ricevere palla tra le linee. Pochi tiri a causa di Ronaldo? Con lui che tira molto chiaramente è più dura per gli altri, ma conta vincere. Come sto? Mi sento bene, fiducia e continuità sono fondamentali. L'integrazione con Ronaldo? L'aspetto che più sorprende di Cristiano è l'intensità con cui si allena ma anche la sua voglia di vincere. Tra lui e Messi non ci sono differenze, sono due fenomeni. E io ho la fortuna di essere l'unico al mondo che può giocare e imparare da entrambi".