Juventus, Dybala: "Sto molto meglio. A casa ci alleniamo e cerchiamo cose da fare"

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato nel corso di una diretta sui canali di Tyc Sports, spiegando le sue condizioni di salute dopo aver contratto il Coronavirus: “Sto bene, molto meglio. Dopo essere stato contagiato assieme alla mia ragazza è passato un po’ di tempo. Non si può fare niente qui, restiamo in casa perché in Italia non si può ancora uscire. Ci divertiamo, cerchiamo sempre nuove cose da fare. Ci alleniamo sempre. Ma stiamo molto meglio".