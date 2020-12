Juventus, Dybala stop contro il Parma ma sarà pronto per tornare in campo contro la Fiorentina

Doveva giocare titolare nella sfida di oggi contro il Parma, ma un affaticamento muscolare si è abbattuto su Paulo Dybala come una maledizione e lo ha costretto a un nuovo stop. Una nuova interruzione che però dovrebbe durare molto poco, con l'argentino che non è stato convocato per il Tardini anche per salvaguardare la condizioìne atletica in vista dell'impegno di mercoledì prossimo contro la Fiorentina. La Joya sarà regolarmente a disposizione contro i viola. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.