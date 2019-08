È già nota l'apertura sportiva del Sun: "Hot Splurge" titola il quotidiano, ossia "calda pazzia" in un gioco di parole con la parola Hotspurs, in riferimento al Tottenham. In copertina Paulo Dybala e Philippe Coutinho. Mauricio Pochettino potrebbe a sorpresa diventare il re del mercato in Inghilterra, nel caso i due giocatori trovassero l'accordo con gli Spurs.

Here is tomorrow's @SunSport back page: Spurs go on last-gasp frenzy to get deals over the line before transfer deadline pic.twitter.com/eeMwyX4JgK

— Sun Sport (@SunSport) August 6, 2019