Juventus, Dybala twitta: "Che bello tornare a giocare"

"Che bello tornare a giocare". Questo il messaggio pubblicato su Twitter da Paulo Dybala. Il fantasista della Juventus è infatti tornato in campo nella notte nella corso della sfida, poi persa 2-1, contro il Barcellona nell'International Champions Cup.

Que lindo volver a jugar! Che bello tornare a giocare! It's nice to be back! #JuveFCB #JuventUSTour 🇺🇸🗽⚽️ pic.twitter.com/kiThqX5Hox

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 23 luglio 2017