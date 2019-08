© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Dybala è l'unico giocatore preso in considerazione dal ds del PSG Leonardo in caso di addio di Neymar ormai sempre più vicino al ritorno al Barcellona. I parigini potrebbero fissare a breve un nuovo incontro con Jorge Antun, agente della Joya e non è da escludere un blitz in Italia per parlare direttamente con i bianconeri. La Juventus potrebbe incassare più di 70 milioni di euro che verrebbero immediatamente girati all'Inter per provare ad acquistare Icardi. Un intreccio che può avviare solo O Ney e che in pochi giorni potrebbe sconvolgere il calciomercato italiano ed europeo. A riportarlo è La Stampa.