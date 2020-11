Juventus, Dybala va d'accordo con Pirlo ma non con il club: il dialogo è ancora difficile

Paulo Dybala corre e si impegna mentre gli altri riposano perché sa che è arrivato il momento di dare qualcosa in più per riprendersi un posto nella Juventus. Però se da una parte i rapporti con Pirlo sono buoni, dall'altra non si può dire che vadano a gonfie vele anche con il club. Il dialogo per il tristemente famoso rinnovo di contratto è bloccato da mesi e al momento non sembrano esserci svolte positive in vista. Le parti parlano di un accordo che presto o tardi arriverà, ma la realtà dei fatti parla di uno stallo pericoloso che sicuramente mina anche i rapporti tra giocatore e società quando invece servirebbe la massima serenità del caso per provare a rilanciare un vero e proprio patrimonio sportivo della Vecchia Signora. A riportarlo è Tuttosport.