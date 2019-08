© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala rischia di vivere un altro weekend da spettatore e con il mercato ancora aperto il rischio di una rottura last minute c'è eccome. L'argentino potrebbe restare in panchina anche contro il Napoli, con Gonzalo Higuain che al momento sembra essere il favorito per giocare dal primo minuto. Da un punto di vista sportivo, contro gli azzurri potrebbe rivelarsi una carta magica da usare a gara in corso, ma digerire un'altra esclusione dopo un'estate così movimentata potrebbe essere complicato per la Joya. Il PSG tra l'altro potrebbe tornare a farsi vivo in caso di addio di Neymar e questo potrebbe davvero costringere Paratici a prendere in considerazione un addio che a pochi giorni dal gong è comunque molto complicato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.