L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sull'Inter: "Oggi è stata una partita veramente bella per come era la classifica, per come arrivavano le squadre e per la voglia che aveva la gente allo stadio. Penso sia una partita che rimarrà nella mente di tutti i tifosi ed è stata una partita importante che ci darà una carica a livello psicologico".

Ti aspettavi di giocare dall'inizio?

"Il mister dà la formazione prima di uscire dall'albergo. Sarebbe più bello lo dicesse prima (sorride ndr). Oggi è stato bravo il mister ma la squadra ha giocato il calcio che volevamo giocare".

Che percentuale ti dai come forza fisica?

"Sono in un momento di crescita. Noi attaccanti vogliamo giocare sempre ma per il mister non è facile perchè chi gioca segna, chi entra segna. Ti dà una carica in più. Sono arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri per la preparazione ma posso dare ancora di più".

Tu insieme a Ronaldo e Higuain?

"Non era un momento facile della partita. Io ho dovuto fare il trequartista, ero un po' stanco, dovevo seguire Brozovic quando era in possesso del pallone. Dobbiamo vederlo dall'inizio ma dipenderà dal mister".