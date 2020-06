Juventus e Chelsea, asse di mercato: da Jorginho a Bernardeschi, i nomi sul tavolo

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle trattative sull'asse Torino-Londra. Protagoniste Juventus e Chelsea, con Maurizio Sarri che spinge per prendere Jorginho dai Blues. Tra le contropartite possibili, qualora non dovesse andare in porto lo scambio con Arthur con il Barcellona, c'è anche Miralem Pjanic. Poi c'è Pedro, esterno spagnolo in scadenza coi Blues, ed Emerson Palmieri: l'italo-brasiliano piace, soprattutto se dovesse partire Alex Sandro. E in ballo tra i club ci sarebbe anche Federico Bernardeschi.