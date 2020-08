Juventus, è cosa a due per l'attacco. Dzeko o Luis Suarez: chi si libererà per primo?

vedi letture

E' ormai corsa a due per l’attacco della Juventus. Il club bianconero punta a trovare un sostituto di Gonzalo Higuain, ormai con le valigie in mano, al centro del reparto offensivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il ds Paratici tratterebbe su due binari paralleli sia Edin Dzeko che Luis Suarez. I due centravanti si assomigliano molto sia per caratteristiche fisiche che per età e chi si libererà per primo, si legge, sarà un nuovo giocatore a disposizione di mister Andrea Pirlo.