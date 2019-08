© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come anticipato da TMW nei giorni scorsi, è ormai fatta per il ritorno al Cagliari di Luca Pellegrini. Il giocatore è uno degli esuberi citati da Maurizio Sarri per la Juventus e secondo quanto riferisce Sky Sport domani volerà alla volta della Sardegna. Dopo i sei mesi passati in rossoblu nella scorsa stagione, Pellegrini tornerà in prestito alla corte di Rolando Maran.