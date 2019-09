© foto di Federico De Luca

Attesi altri cambi in casa Juventus in vista della gara contro il Brescia, spiega oggi Tuttosport. Juventus subito al lavoro ieri mattina, domani sera già in campo contro le Rondinelle: dovrebbero tornare De Ligt, Pjanic, Khedira e Higuain dal 1', l'argentino solo se avrà completamente recuperato dal colpo al volto di sabato.