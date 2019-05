Juventus, è il momento del confronto: Allegri a rapporto da Agnelli

Fonte: inviato a Torino

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

“Siamo molto motivati per il derby. Scenderemo in campo con la stessa voglia di far risultato di sempre”. Parola di Juan Cuadrado, uno che dei colori bianconeri comincia a parlarne da senatore. “Questo è lo spirito della Juve: la continua voglia di vincere” spiega il colombiano, a pochi giorni da un match che per i granata diventa fondamentale per continuare a sognare l’obiettivo Champions.

In casa Juventus è un momento particolare. Dal futuro di Allegri a quello di diversi giocatori chiave: il mese di maggio sarà fondamentale per tirare le linee guida del futuro prossimo, partendo da un’attenta analisi di ciò che non ha funzionato nel corso della prima stagione di Cristiano Ronaldo in bianconero. Non che la presenza del portoghese significasse la naturale conseguenza del successo in Europa, ma certamente il suo contributo faceva largamente immaginare una maggiore competitività della rosa per arrivare fino al termine della Champions League.

Il match con il Torino di venerdì, dunque, potrebbe rappresentare una sorte di spartiacque tra la Juve che è stata e quella che sarà. Con o senza Allegri, per esempio. O semplicemente con o senza quei giocatori che nello scacchiere del tecnico livornese pare non abbiano più quella considerazione d’un tempo. Riflettori puntare su Dybala - per citarne uno - che si candida per una maglia da titolare dopo il rientro dall’infortunio. Ma attenzione anche a quel face to face atteso nelle prossime ore tra Agnelli e Allegri: perché entrambi hanno espresso la volontà di continuare insieme, ma ci sono tante cose da chiarire.