Juventus e Inter su Dembele, ma il Barcellona non è convinto di cedere il talento francese

Inter e Juventus hanno messo nel mirino Ousmane Dembelé. A scriverlo, quest'oggi, è il quotidiano catalano Mundo Deportivo, che sottolinea però anche come il Barcellona non abbia ancora deciso cosa fare col giovane esterno francese. Spesso fermato dagli infortuni e mai continuo durante la sua avventura in maglia blaugrana, l'ex Borussia Dortmund continua comunque ad attirare pretendenti da ogni parte del mondo grazie al suo talento indiscusso e ai suoi ulteriori margini di crescita. Delle attenzioni costanti che renderanno inevitabile, in casa Barça, analizzare la sua posizione in vista dell'estate.