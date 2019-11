© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erick Abidal, ex giocatore ed attuale direttore sportivo del Barcellona, ai microfoni di Sport ha parlato anche della situazione di Ivan Rakitic, centrocampista croato classe 1988 che, in blaugrana, sta trovando pochissimo spazio nell'ultimo periodo: "Rakitic sa che si tratta di una decisione sportiva che deve capire. E' stato avvisato". Al netto di queste dichiarazioni, Juventus ed Inter, club da tempo accostati a Rakitic, potrebbero fare un'offerta al Barca per portare il giocatore in Serie A.