Juventus e Napoli, concorrenza dell'Inter per Todibo

Anche l'Inter ha messo nel mirino Jean-Claude Todibo, difensore francese del Tolosa finito nel mirino dei club di mezza Europa. E' quanto afferma L'Equipe che spiega come in Italia sul ragazzo vi siano anche Napoli e Juventus. Il centrale, però, è nel mirino anche di società inglese e tedesche, considerato come il difensore non abbia contratto da professionista con il club transalpino.