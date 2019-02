Fonte: Tuttojuve.com

I colleghi francesi non hanno dubbi: Nicolas Pepè, attaccante ivoriano classe 1995 del Lilla, accostato a Juventus e Napoli in Serie A, giocherà in Bundesliga la prossima stagione: stando ad indiscrezioni provenienti dal Paese transalpino, e riportate dal portale specializzato Le 10 Sport, infatti, il giovane attaccante africano sarebbe destinato al Bayern Monaco, club in netto vantaggio sulla concorrenza.