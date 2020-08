Juventus, è Pogba il sogno di Pirlo per il nuovo centrocampo bianconero

Il sogno di Andrea Pirlo per la sua Juventus si chiama Paul Pogba. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il nuovo tecnico della Juventus vorrebbe il francese, suo allievo quando giocava, come perno di un centrocampo più dinamico, più muscolare, più veloce, più intenso e, soprattutto, più incline agli inserimenti in area e ai gol.

Il campione del mondo, secondo Pirlo, è il giocatore perfetto per completare la linea dei centrocampisti. Non solo per la stima profonda, sviluppata quando era suo compagno di squadra, ma perché è convinto che un giocatore di quel tipo è esattamente il pezzo mancante per la Juventus, soprattutto in presenza di CR7.