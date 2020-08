Juventus e Raiola in contatto costante: l'obiettivo è riportare Kean in prestito a Torino

Nonostante le smentite e le frenate da parte dell'Everton, Moise Kean resta un nome per l'attacco della Juventus. Non per essere un titolare ma per diventare un'opportunità e un'alternativa, spiega Tuttosport. Da giorni la Juventus è in contatto con Mino Raiola e l'idea è quella di farlo tornare a Torino in prestito.