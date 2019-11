© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio, considerato anche il ritardo in campionato dal Liverpool, ha messo nel mirino Dani Olmo, stellina della Spagna e della Dinamo Zagabria. Stando a quanto afferma Sportske Novosti, il tecnico dei Citizens ha pronti 40 milioni di euro per strappare il ragazzo ai croati e alla concorrenza, che comprende anche Juventus e Roma.